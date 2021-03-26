Армения на выезде обыграла Лихтенштейн

Национальная сборная Армении по футболу в первом матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сыграла с командой Лихтенштейна.

Как передает «Арменпресс», в первые 10 минут матча у сборной Армении было явное преимущество. Своей игрой выделялись несколько футболистов. Сборная Армении играла первым номером. Передовая линия сборной, полузащита и атака, действовала практически безупречно, однако чего-то не хватало, чтобы забить гол.

Во второй половине игра шла так же: сборная владела инициативой, однако забить так и не удавалось. Вратарь сборной Лихтенштейна был в своей стихии и всегда оказывался в в нужном месте в нужное время. Однако на 83-й минуте атака воспитанников Капароса дала свой результат. Фроммельти стал автором автогола. Матч Лихтенштейн-Армения закончился со счетом - 0:1!

Матч второго круга между сборными Армении и Исландии состоится 28 марта в 20:00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, а матч между сборными Армении и Румынии состоится 31 марта в 20:00.