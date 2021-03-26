Газета “Айастани Анрапетутюн”: Изменились времена, но турецкий почерк остался прежним

“Вчера широкий отзвук получил видеоматериал, подготовленный корреспондентом BBC Джоной Фишер, в котором он расследовал исчезновение армянской церкви на территории Арцаха, оккупированной Азербайджаном после Второй Арцахской войны, вернее, ее фундаментальное уничтожение. Уничтожение духовно-культурных и историко-культурных памятников Арцаха и другие проявления вандализма были зафиксированы со времен войны, а после перехода под контроль Азербайджана они осуществляются с большим размахом и жестокостью.

Изначально было ясно, какая судьба ожидает всех памятников, которые окажутся под контролем врага. Было бы наивно ждать чего-то другого. Так было на протяжении веков, с теш пор как турки ступили на Армянское нагорье, неся с собой всевозможные разрушения. А так называемое международное сообщество продолжает оставаться в роли наблюдателя и в лучшем случае регистратора или просто делающего заявления. Вот так вот. Фиксируем и движемся вперед. И никто не несет ответственности за преступления против человечности и человечества”.

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