Газета “Айастани Анрапетутюн”: Сверхскоростные региональные развития...

«В последние дни, как и происходит периодически, ситуация в Сирии вновь обострилась. Поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы ракетами обстреляли базу экспорта нефти боевиков, контролируемую Турцией. Турция неоднократно публично призывала Россию сдерживать Асада. За этим последовала атака ВВС Турции на позиции курдского ополчения, входящего в состав Сирийских демократических сил, расположенного недалеко от деревни Саида в районе Иса-Иса в Сирии. Если в российско-турецком формате в Сирии происходят подобные напряжения и разжигания эскалации, то риски таких же сценариев следует рассматривать и в случае с Арцахом. Таким образом, если формат российско-турецкого баланса в Сирии может давать трещины, то Армения просто «обречена» на скорейшую модернизацию своей системы безопасности, оснастив ее новейшим вооружением и укрепив совместные с Россией вооруженные силы. В случае фактического слияния азербайджанской армии с турецкой, противодействовать этому - нет другой альтернативы».

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