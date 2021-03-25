Россия ответит на антироссийские санкции Канады в ближайшее время: Захарова

Россия в ближайшее время предпримет ответные меры на введенные Канадой санкции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно, - говорится в комментарии. - Планируем предпринять ответные меры уже в ближайшее время".

Захарова обратила внимание, что решение Оттавы ввести антироссийские санкции, "следуя собственным русофобским инстинктам, по надуманному поводу "преследований Навального и оппозиции в России" удивления не вызывает. "Канадская правящая элита уже довела наши двусторонние отношения до исторического минимума ради бессмысленной и контрпродуктивной конфронтации с Россией в угоду геополитическим амбициям Вашингтона", - указала она в комментарии.

"Такая самоизоляция от России, в которой испытывают искреннее уважение к народу Канады, идет вразрез с канадскими национальными интересами, лишая внешнюю политику страны не только самостоятельности, но и нацеленности на многостороннюю дипломатию, свойственную прежним поколениям политиков", - заметила официальный представитель.

Правительство Канады в среду ввело санкции в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В санкционный список попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов. Им будет запрещен въезд в Канаду, а все их возможные банковские счета в этой стране будут заморожены.