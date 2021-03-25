Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО: Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество альянса с Россией прекратилось, поскольку Москва "перестала верить в идею" такого сотрудничества, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"После окончания холодной войны мы не только получили новых членов (НАТО) на востоке и в центральной части Европы: Польша, страны Балтики, Венгрия, Румыния, Болгария. Но мы постепенно развивали все более тесное сотрудничество и с Россией. Я присутствовал на многих саммитах НАТО, встречах, где принимали участие президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Это Россия прекратила верить в идею сотрудничества и взаимного доверия", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи перед студентами Университета Южной Флориды (USF) по теме "Будущее НАТО".

Он добавил, что идея о том, что НАТО "агрессивно расширяется на Восток и угрожает России" неверна. "Это опасная идея, и она абсолютно неправильна. Мы уважаем свободный и независимый выбор суверенных государств. Это суверенное право любого государства выбирать свой путь… Это не НАТО агрессивно расширяется на Восток, а страны с Востока (Европы) через демократические процессы решили примкнуть к НАТО", - пояснил свою мысль Столтенберг.