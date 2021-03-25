Россия с 1 апреля увеличит число регулярных рейсов с Арменией, Кубой, Белоруссией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, также решение приняли по итогам заседания оперштаба РФ, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Также Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Решение принято с учетом "эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным".

Из Москвы один раз в неделю будут летать рейсы в Дамаск, Душанбе, Ташкент, Коломбо, а также два раза в неделю в Каракас.