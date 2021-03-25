Иран нанес ракетный удар по израильскому судну, сообщили СМИ

Иран нанес удар по грузовому судну израильской компании XT Management. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает "12 канал" телевидения Израиля.

"Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море", — говорится в сообщении телеканала.

Судно повредилось, но продолжит путь по намеченному маршруту, ремонт планируется в Индии. Офис XT Management расположен в израильской Хайфе, владелец компании Уди Энджел уже в курсе произошедшего.

Как сказано в публикации, силовые структуры получили информацию об ударе и — в свете подобных инцидентов в недавнем прошлом — пытаются оценить, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море.

В феврале израильские СМИ написали, что на корабле, находившемся в Оманском заливе, произошел взрыв, жертв не было. Что именно стало причиной взрыва, не сообщалось. Через несколько дней министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что за атакой на израильский корабль мог стоять Иран.

В начале марта Wall Street Journal со ссылкой на источники в регионе и в администрации США сообщила, что за последние полтора года Израиль атаковал не менее десяти иранских судов — преимущественно перевозивших нефть в Сирию. С конца 2019 года Израиль якобы применял боевые средства, в том числе подводные мины, против иранских судов в Красном море и других районах региона. Как пишет газета, израильские власти опасаются, что нефтяные доходы Ирана будут способствовать финансированию экстремизма на Ближнем Востоке.