Президент Арцаха и глава МИД Армении обсудили вопросы двусторонней повестки

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 25 марта встретился в Ереване с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены шаги, предпринятые для решения гуманитарных, социально-экономических проблем, возникших в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии. В этом контексте двусторонне была подчеркнута важность беспрепятственного участия специализированных международных организаций на местах.

В контексте насущных гуманитарных вопросов президент Арутюнян и министр иностранных дел Айвазян обменялись мнениями о мерах, принимаемых для репатриации армянских военнопленных и гражданских заложников, оценив как неприемлемую неуместную политизацию Азербайджаном вопроса.

Была подчеркнута необходимость окончательного политического решения азербайджано-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи была подчеркнута краеугольная роль самоопределения и признания прав безопасности народа Арцаха в контексте справедливого урегулирования конфликта.

Была подчеркнута необходимость окончательного политического решения азербайджано-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи была подчеркнута краеугольная роль самоопределения и признания прав безопасности народа Арцаха в контексте справедливого урегулирования конфликта.