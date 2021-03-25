Азербайджан укрепил за собой позицию лидера в уничтожении христианского наследия: МИД Армении

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян выступила с заявлением в связи с полным разрушением церкви Зоравор Сурб Аствацацин близ города Мехакаван (Джебраил), осуществленным после перехода данного района под контроль Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Сегодня служба новостей BBC опубликовала видеоролик, в котором задокументировано полное разрушение церкви Зоравор Сурб Аствацацин близ города Мехакаван (Джебраил), осуществленное после перехода данного района под контроль Азербайджана. Эта же церковь уже была осквернена во время недавней агрессии Азербайджана против Арцаха.

Это очередное преступление, совершенное Азербайджаном на почве религиозной ненависти, достойно серьезнейшего осуждения. В то же время попытки азербайджанского руководства оправдать это варварство вызывают еще большую тревогу, что свидетельствует о том, что это очередное проявление вандализма носило умышленный характер и своей слаженностью напоминает о систематическом разрушении историко-культурного наследия Нахиджевана.

Это не единственный случай разрушения религиозного сооружения после последней войны. Уничтожение церкви «Канач Жам» в городе Шуши Республики Арцах, история которой насчитывает более 200 лет, подтверждает тот факт, что культурный вандализм, осуществляемый Азербайджаном, основывается только на одном критерии - ненависть к христианскому армянскому народу.

Несмотря на усилия представить себя миру в качестве «центра толерантности и многокультурности», Азербайджан укрепил за собой позицию лидера в уничтожении христианского наследия.

Уничтожение армянского историко-культурного и религиозного наследия еще раз показывает тщетность заверений властей Азербайджана о сохранении христианских культурных ценностей. Международное сообщество должно предпринять незамедлительные шаги для прекращения и осуждения начатых Азербайджаном с 27 сентября прошлого года и продолжающихся по сей день преступлений, в том числе и культурного геноцида”.