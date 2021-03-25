Премьер-министр Пашинян принял делегацию во главе с министром обороны Ирака

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром обороны Республики Ирак Джумой Инадом Саадуни Хаттабом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит министра обороны Ирака в Армению, отметив, что наша страна рассматривает Ирак как надежного партнера, отношения с которым основаны на крепких исторических и культурных связях. Никол Пашинян высоко оценил внимание властей Ирака к местному армянскому населению, что позволяет армянской диаспоре сохранять свои религиозные ценности и вносить свой вклад в развитие страны.

По словам Джумы Инада Саадуни Хаттаба, правительство Ирака заинтересовано в дальнейшем расширении отношений с Арменией. Министр обороны Ирака подчеркнул важность развития сотрудничества в области вооруженных сил и обмена опытом.

В этом контексте собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся более тесного сотрудничества в военно-технической и военно-медицинской сферах, и подчеркнули важность подписания меморандума между министерствами обороны двух стран в Ереване.

Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство Армении высоко ценит взвешенную позицию властей Ирака по вопросу Нагорного Карабаха.

Премьер-министр коснулся развития экономических связей с Ираком и выразил надежду, что по итогам запланированного в этом году заседания двусторонней межправительственной комиссии удастся придать новый импульс торгово-экономическим связям.

Премьер-министр Армении и министр обороны Ирака обменялись мнениями и по другим темам регионального значения.