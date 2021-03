Разрушение церкви после завершения войны доказывает геноцидальную политики Баку: омбудсмен

Разрушение церкви Зоравор Сурб Аствацацин близ города Мехакаван (Джебраил), осуществленное после перехода данного района под контроль Азербайджана, - это еще одно доказательство того, что азербайджанцами в Арцахе проводилась политика этнической чистки и геноцида против армян. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении защитника прав человека Армении Армана Татояна.

Омбудсмен Армении напомнил, что армянская церковь Зоравор Сурб Аствацацин, церемония освящения и открытия которой состоялась 1 октября 2017 года во главе Его Преосвященства епископа Вртанеса Абрамяна, была полностью разрушена после того, когда вследствие войны в сентябре-ноябре 2020 года Мехакаван перешел под контроль Азербайджана.

Разрушение церкви подтверждается публикацией BBC World News (Nagorno-Karabakh: The mystery of the missing church).

«Еще во время войны азербайджанские военные опубликовали видео, на котором они цинично оскорбляли и подвергали вандализму армянскую церковь.

Аппарат омбудсмена Армении перевел и проанализировал видеоматериал, который открыто свидетельствует о религиозной ненависти и намерении уничтожить армянскую церковь.

Очевиден еще один факт: церковь была разрушена не во время боевых действий, а после их прекращения.

Произошедшее является еще одним результатом политики антиармянства и религиозной ненависти в Азербайджане, грубого нарушения международно гарантированной свободы вероисповедания.

Это еще одно доказательство того, что в Арцахе проводилась политика этнической чистки и геноцида против армян», - подчеркнул омбудсмен Армении.