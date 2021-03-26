Бнунис, Кобайраванк, Гошаванк, Санаин: министерство намерено обследовать и восстанавливать памятники

По инициативе Министерства образования, науки, культуры и спорта в 2021 году будут завершены работы по восстановлению церкви Сурб Аствацацин общины Бнунис Сюникской области, которые длятся уже три года.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» заявила эксперт Управления по охране памятников истории и культуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Гаяне Назлуханян.

По ее словам, в 2022 году планируется реставрация церкви Таргманчац в общине Айгешат Армавирской области, трапезной в Кобайраванке, церкви Св. Григория Просветителя в Санаинском монастырском комплексе, церкви Св. Спасителя, монастырский комплекс Мармашен, церковь Св. Спасителя в Гошаванке, купол церкви Аствацацин и ее притвор.

Также необходимо отремонтировать Музей народного творчества Ованнеса Шарамбеяна в Дилижане, так как это строение-памятник, и там были обрушения.

«Вышеупомянутые памятники будут отремонтированы в следующем году, так как обновленного заключения по ремонту памятников нет. Согласно закону, экспертиза должна проводиться каждые три года. Ни один из перечисленных памятников не имеет новой экспертизы, поэтому в 2021 году будет объявлен тендер на услугу экспертизы и проектно-сметной документации указанных памятников, а в 2022 году они уже будут включены в госпрограмму», - сказала она.

По словам Назлуханян, министерство решило продолжить и завершить реставрацию исторических памятников, в том числе монастыря Таргманчац в общине Айгешат Армавирской области, восстановление которого началось в 2014 году, а затем было остановлено. Как уже упоминалось, в следующем году ремонт будет сделан в дилижанском Музее народного творчества Ованнеса Шарамбеяна. Процесс реставрации Кобайраванка был начат в 2010 году. Реставрацию ее трапезной планируют завершить в следующем году.

Касаясь церкви Святой Рипсиме в общине Ором Ширакской области, Назлуханян отметила, что процесс реставрации памятника был остановлен в 2020 году, так как при ремонте пола церковного зала были обнаружены фундаменты более ранней церкви. «Необходимо было остановить ремонт, чтобы подготовить новый проект, укрепить и сохранить обнаруженную старину. Пока этот проект не будет готов, продолжение работ не будет возможным. Мы к этому вопросу относимся серьезно, мы не закрываем обнаруженное, как это делалось раньше. Мы укрепим структуру более раннего периода, сделаем прозрачный пол, чтобы посетители церкви Св. Рипсиме могли бы видеть нижний слой. Есть памятник раннего периода, на котором была построена церковь Св. Рипсиме», - подчеркнула Гаяне Назлуханян.

Она также сообщила, что реставрационные работы церкви Сурб Аствацацин в Бнунисе пока не начаты из-за неблагоприятных погодных условий.

Анжела Амбарцумян