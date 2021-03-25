Глава МИД Армении и министр обороны Ирака подчеркнули необходимость углубления диалога

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 25 марта встретился с министром обороны Республики Ирак Джумаа Инадом Саадуном Хаттабом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя иракскую делегацию, министр Айвазян выразил удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений, основанных на многовековой армяно-иракской дружбе.

Собеседники подчеркнули важность углубления диалога по вопросам военной безопасности между Арменией и Ираком, выразив обоюдную убежденность в том, что тесное сотрудничество в указанной сфере окажет положительное влияние на обеспечение региональной стабильности и мира.

Министры затронули широкий круг вопросов региональной безопасности. Министр Айвазян обратил внимание своего собеседника на непосредственное участие Турции в войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, выразив обеспокоенность в связи с размещением иностранных вооруженных террористов и наемников в зоне конфликта. В этом контексте была подчеркнута необходимость тесного сотрудничества между двумя странами в борьбе с терроризмом в возможных форматах.