Азиатские индексы - 25-03-21

ТОКИО, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.14% и составил 28729.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.40% и составил 1955.55 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.10% и составил 3363.59 пункта, а HANG SENG снизился на 0.07% и составил 27899.61 пункта.