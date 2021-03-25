FRV вместе с МФК, ЕБРР и Америбанком завершает финансирование строительства крупнейшей солнечной электростанции

FRV, совместно с МФК, ЕБРР и Америбанком, успешно завершает сделку по финансированию строительства крупнейшей солнечной электростанции промышленного назначения в Армении.

Солнечная электростанция «Масрик-1» мощностью 55 МВт будет вырабатывать достаточно чистой энергии, чтобы снабжать электричеством более 20 000 домов и избегать выброса более 40 000 тонн углерода в год.

В рамках проекта было подписано соглашение о покупке электроэнергии с компанией «Электрические сети Армении», которая будет распределять производимую электроэнергию, обеспечивая значительную пользу для общины.

МФК и ЕБРР поддержат проект, предоставив первоочередные займы и инвестиционный грант, который ЕБРР привлечет из ЕС.

Америабанк поддержит проект, предоставляя финансирование на покрытие НДС компании.

На данный момент солнечная электростанция «Масрик-1» является крупнейшей солнечной электростанцией промышленного назначения в Армении.

Компания Fotowatio Renewable Ventures (FRV), которая является членом компании Abdul Latif Jameel и ведущим мировым разработчиком проектов в области возобновляемых источников энергии, успешно завершила сделку по финансированию строительства крупнейшей солнечной электростанции промышленного назначения в Армении. Солнечная электростанция «Масрик-1» мощностью 55 МВт, расположенная в муниципальном округе Мец-Масрик Гегаркуникской области, является первой в своем роде в Армении и поможет увеличить поставку возобновляемой энергии в Армении, при одновременном снижении ее зависимости от ископаемого топлива.

В 2018, компания FRV и Министерство территориального управления и инфраструктур РА подписали Соглашение о предоставлении государственной поддержки для проектирования, финансирования, строительства, владения и эксплуатации солнечной электростанции при посредничестве Фонда возобновляемой энергии и энергоэффективности (R2E2) - уполномоченного агентства Правительства Армении по реализации проекта.

Солнечная электростанция «Масрик-1» будет вырабатывать более 128 гигаватт-часов электроэнергии в год по конкурентоспособному тарифу 41,9 долларов за МВт/ч. Вырабатываемая электроэнергия будет продаваться компании «Электрические сети Армении» (коммунальная компания, ответственная за распределение электроэнергии в стране) согласно договору купли-продажи электроэнергии. Электростанция будет вырабатывать достаточно чистой энергии, чтобы снабжать электричеством более 20 000 домов и избегать выброса более 40 000 тонн углерода в год.

Проект осуществляется при поддержке Международной финансовой корпорацией (IFC), являющейся членом Группы Всемирного банка, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским союзом (ЕС). Они предоставят финансирование в размере до 38,4 млн долларов США, в виде нескольких траншей. Америабанк поддержит проект, предоставляя финансирование на покрытие НДС компании.

«Армения имеет большой потенциал развития возобновляемых источников энергии, в частности солнечной энергии», - отметил Тристан Игуиэро, управляющий директор компании FRV. «Завершение сделки по финансированию нашего первого солнечного проекта в регионе является важной вехой для компании FRV, поскольку позволяет нам расширять нашу деятельность по всему миру. Благодаря данному проекту мы внесем свой вклад в устойчивый экономический рост страны, способствуя увеличению благосостояния и занятости населения и помогая строению более устойчивого будущего».

Председатель Директората-генеральный директор Америабанка Артак Анесян подчеркнул важность проекта и отметил, что проекты в области возобновляемой энергетики являются приоритетными для банка: «Мы поддерживаем международный бизнес в Армении и придаем особую важность проекту, учитывая его роль в экономическом развитии, решении экологических проблем, создании новых рабочих мест и улучшении уровня жизни в нашей стране. Мы внесли свою лепту в проект по строительству крупнейшей промышленной солнечной электростанции, способствуя, таким образом, формированию более независимой и безопасной энергосистемы Армении».

По словам Артака Анесяна, Америабанк активно поддерживает энергетический сектор страны, финансируя проекты гидроэлектростанций и солнечных электростанций. «Солнечная электростанция «Масрик-1» - еще один смелый и ключевой проект для нашей страны, который, я уверен, благодаря совместными усилиями, завершится успехом».

«Компания Abdul Latif Jameel Energy через компанию FRV осуществляет строительство крупнейшей солнечной электростанции в Армении, что является свидетельством нашей приверженности развитию сектора возобновляемых источников энергии. Успешно завершив соглашение по финансированию солнечной электростанции «Масрик», мы еще на шаг приблизились к нашим целям и гордимся тем, что способствуем становлению сектора возобновляемой энергетики в Армении», - отметил Фэди Джамиль, заместитель президента и вице-председатель компании Abdul Latif Jameel.

О компании FRV

Компания FRV является членом Abdul Latif Jameel Energy и ведущим мировым разработчиком проектов в области возобновляемых источников энергии. В соответствии с нашим стремлением стать ведущим игроком в сфере устойчивого развития энергетики, компания FRV от разработчика фотоэлектрических панелей промышленного назначения стала независимым производителем возобновляемой энергии. Мы хотим стать ведущей компанией в области зеленых технологий/энергетических платформ будущего. В связи с этим мы осуществляем стратегию быстрого роста, которая будет реализована за счет доходов от проектов, инвестиций акционеров и ротации активов путем продажи миноритарных долей и прямых продаж. С этой целью компания планирует инвестировать более 1.5 млрд долларов США в основные средства для увеличения общей установленной мощности в два раза – с 2 ГВт в 2020г. до 4 ГВт в 2024г.

О компании Abdul Latif Jameel Energy

Компания Abdul Latif Jameel Energy была основана в 2012 году и сегодня является ведущей независимой компанией, производящей энергию и предоставляющей услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию в секторе возобновляемой энергетики. Компания осуществляет проекты в 16 странах мира и имеет богатый опыт осуществления проектов в секторе возобновляемой энергетики, включая солнечные фотоэлектрические станции, ветровые электростанции, энергетическую утилизацию отходов, а также предлагает экологические решения, такие как опреснение, очистка воды и сточных вод.

Дополнительная информация доступна на сайте www.alj.com/energy.

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