Президент Армении провел встречу с Раффи Ованнисяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем совета партии «Наследие» Раффи Ованнисяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, были обсуждены вопросы внешней и внутренней политики Армении, в том числе пути выхода из внутриполитического кризиса.