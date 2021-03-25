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Президент Армении провел встречу с Раффи Ованнисяном

Президент Армении провел встречу с Раффи Ованнисяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем совета партии «Наследие» Раффи Ованнисяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, были обсуждены вопросы внешней и внутренней политики Армении, в том числе пути выхода из внутриполитического кризиса.


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