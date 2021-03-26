В приграничных общинах Сюника в ожидании инвестиций проводится оценка потребностей

В приграничных общинах Сюника для оценки потребностей и определения бизнес идей проводятся обсуждения. Цель состоит в том, чтобы определить бизнес возможности жителей, которые они готовы реализовать. Последнее обсуждение прошло в Неркин-Хндзореске. В беседе с «Арменпресс» заместитель главы общины Гориса Ирина Йолян отметила, что есть разные возможности: садоводство, пчеловодство, разведение племенных коров и т. д.

«Мы акцентируем именно на возможностях жителей. Одно дело, когда это предлагает община, и совершенно другое, когда это предложение исходит из потребностей и возможностей жителя, он готово внести вклад в свою идею, чтобы продвинуть ее до конца. Хочу подчеркнуть, в результате обсуждений становится ясно, что механизм взаимопомощи работает прекрасно, люди хотят поддерживать друг друга и развивать свои села», - сказала Ирина Йолян.

Оценив потребности общины, Ирина Йолян отметила, что они ищут инвесторов, доноров, которые готовы будут в приграничных районах развивать какую-либо сферу. В данном случае садоводство, животноводство, сельское хозяйство. Уже есть идеи, жители обсудили друг с другом, они знают, чего хотят, каково видение развития своего села.

«Мы также должны работать и над развитием туристических маршрутов. Мы знаем, что туризм после войны стал одним из наиболее пострадавших секторов. Мы должны предпринять шаги, чтобы улучшить ситуацию, постепенно восстанавливать ее», - сказала Ирина Йолян, подчеркнув, что они поддерживают населенные пункты, работают с ними, стараются программы представлять различным организациям, донорам и лицам. По ее словам, если кто-либо, или какая-нибудь организация готовы будут помочь, даже с небольшим бюджетом, то ими будет оказана большая помощь. Есть идеи, есть готовность сельчан, ждем инвестиций.

«Люди хотят остаться в своей деревне, они твердо стоят на своей земле, они хотят развивать свои хозяйства, потому что они многое потеряли из-за войны. В результате сокращения площадей возможности для бизнеса и источники дохода стали очень ограниченными. Сейчас вполне возможно, что будут предложены и альтернативные решения», - сказала Ирина Йолян.

Помимо развития бизнес идей и их воплощения в актуальные программы, большое значение придается и навыкам жителей общины. Заявки для профессиональной подготовки в области сельского хозяйства уже направлены в различные организации.

Ирина Йолян отметила, что Неркин-Хндзореск не единственная община, они сосредоточены и на поселках Воротан, Акнер и на других. Визиты и обсуждения будут продолжаться, надо понять механизмы, с помощью которых они смогут преодолеть новые вызовы новых реалий.

Анна Гзирян