Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с членами Совета Национально-Демократического полюса. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Были обсуждены сложившаяся в стране ситуация, внутренние и внешние вызовы, пути преодоления внутриполитического кризиса.

Члены совета отметили, что согласны с подходами президента Республики к вопросу разрешения сложившейся после войны ситуации и рассматривают президентский институт как стабилизирующий фактор.

Представляя свою точку зрения и позицию, они отметили, что развязку ситуации видят в два этапа: первый - создание в стране атмосферы примирения и формирование Временного правительства, которое должно предпринять жизненно необходимые переходные шаги, и лишь затем - проведение внеочередных парламентских выборов.