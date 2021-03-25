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Неизвестный захватил лайнер без пассажиров в столице Мавритании

Неизвестный захватил лайнер без пассажиров в столице Мавритании

Неизвестный злоумышленник захватил самолет в международном аэропорту Нуакшота - столицы Исламской Республики Мавритания (ИРМ) - и угрожает взорвать лайнер. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг сайт арабоязычного новостного телеканала Al Arabiya.

По данным телеканала, пассажиров в самолете нет. К аэропорту стягиваются отряды сил безопасности Мавритании.

Как отмечает Al Arabiya, пока требования злоумышленника неизвестны, его личность не установлена. При этом известно, он разговаривал с местными силовиками на английском языке.


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