Неизвестный захватил лайнер без пассажиров в столице Мавритании
16:43, 25 Март, 2021
Неизвестный злоумышленник захватил самолет в международном аэропорту Нуакшота - столицы Исламской Республики Мавритания (ИРМ) - и угрожает взорвать лайнер. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг сайт арабоязычного новостного телеканала Al Arabiya.
По данным телеканала, пассажиров в самолете нет. К аэропорту стягиваются отряды сил безопасности Мавритании.
Как отмечает Al Arabiya, пока требования злоумышленника неизвестны, его личность не установлена. При этом известно, он разговаривал с местными силовиками на английском языке.
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