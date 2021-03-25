Состоялось третье заседание Комитета по торговому партнерству Армения-ЕС

25 марта в онлайн режиме прошло третье заседание Комитета по торговому партнерству Армения-Европейский Союз. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики Республики Армения.

С армянской стороны заседание проходило под председательством заместителя министра экономики Армении Вароса Симоняна, со стороны Евросоюза - заместителя руководителя генерального директората по торговле Европейской комиссии Марко Джеркопа. Заседание открыла глава представительства ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

В ходе заседания стороны обсудили меры, принятые в рамках торгового сотрудничества Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС и соответствующие дорожные карты в следующих областях: торговля, таможня, торговые барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, электронная коммерция, текущие платежи, движение капитала, интеллектуальная собственность, государственные закупки, торговля и устойчивое развитие, конкуренция, государственные предприятия, прозрачность и урегулирование споров.

Были представлены и обсуждены также вопросы, связанные с процессом реализации положений географического указания «коньяк», закрепленных статьей 237 Соглашения, и дальнейшие работы в этом направлении, также были представлены итоги заседания подкомитета географических указаний Армения-ЕС, состоявшегося 24 марта, и достигнутые договоренности.

В повестку заседания были включены и вопросы, касающиеся развития торговли и инвестиций, мониторинга ЕС в рамках льготного торгового режима GSP+, а также двустороннего сотрудничества Армения-ЕС.

В конце мероприятия были утверждены функциональные заключения по вопросам повестки дня, обсужденным в ходе заседания.

Дополнительная информация

24 ноября 2017 года между Республикой Армения и Европейским Союзом было заключено Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, основные положения которого временно вступили в силу с 1-го июня 2018 года. Соглашение полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года.

Согласно статье 363 Соглашения, создан Комитет партнерства. Как минимум раз в год, на основании предварительной двусторонней договоренности, проходит заседание Комитета по партнерству по торговле.