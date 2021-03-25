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На строительство нового спортивного комплекса Артура Алексаняна правительство выделило 500 млн драмов

На строительство нового спортивного комплекса Артура Алексаняна правительство выделило 500 млн драмов

Решением правительства на строительство нового спортивного комплекса “Детско-юношеская школа греко-римской борьбы Артура Алексаняна” выделено 500 млн драмов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Решение было принято на заседании правительства 25 марта путем перераспределения бюджетных средств министерства образования, науки, культуры и спорта на 2021 год.

 В спортивном комплексе Гюмри будут созданы все условия для развития детского и юношеского спорта: большие залы соревнований и тренировок, предназначенные для занятий по борьбе, тяжелой атлетике и гимнастике, стадионы, в том числе и футбольное поле, беговые дорожки, бассейн, гостиничный сектор, где будут проживать приезжающие спортсмены, зал игр и другие необходимые инфраструктуры.

Комплекс по своей насыщенности будет уникален не только в пределах города Гюмри, но и всей Армении.

В целом, посредством перераспределения средств на программы, предусмотренные бюджетом 2021 года министерства образования, науки, культуры и спорта, за счет экономии было выделено 1 млрд 77 млн драмов для продолжения начатых в 2020 году  ремонтных и проектных работ зданий и строений спортивных, образовательных и культурных учреждений. В этих рамках, в частности, будут осуществлены работы по проектированию спортзала имени Симона Мартиросяна, реконструкции Государственного театра пантомимы, внедрению системы вентиляции музея истории Армении и другие работы.


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