На строительство нового спортивного комплекса Артура Алексаняна правительство выделило 500 млн драмов

Решением правительства на строительство нового спортивного комплекса “Детско-юношеская школа греко-римской борьбы Артура Алексаняна” выделено 500 млн драмов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Решение было принято на заседании правительства 25 марта путем перераспределения бюджетных средств министерства образования, науки, культуры и спорта на 2021 год.

В спортивном комплексе Гюмри будут созданы все условия для развития детского и юношеского спорта: большие залы соревнований и тренировок, предназначенные для занятий по борьбе, тяжелой атлетике и гимнастике, стадионы, в том числе и футбольное поле, беговые дорожки, бассейн, гостиничный сектор, где будут проживать приезжающие спортсмены, зал игр и другие необходимые инфраструктуры.

Комплекс по своей насыщенности будет уникален не только в пределах города Гюмри, но и всей Армении.

В целом, посредством перераспределения средств на программы, предусмотренные бюджетом 2021 года министерства образования, науки, культуры и спорта, за счет экономии было выделено 1 млрд 77 млн драмов для продолжения начатых в 2020 году ремонтных и проектных работ зданий и строений спортивных, образовательных и культурных учреждений. В этих рамках, в частности, будут осуществлены работы по проектированию спортзала имени Симона Мартиросяна, реконструкции Государственного театра пантомимы, внедрению системы вентиляции музея истории Армении и другие работы.