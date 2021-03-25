В России выявили 9 221 случай заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 221, до 4 492 692. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил немногим менее 0,21%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Притом число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 10 881. Всего уже выздоровел 4 109 281 человек, доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 91,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 393 против 401 днем ранее. Всего от инфекции умерли 96 612 пациентов, условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,15%, следует из данных штаба.