Сборная Армении в матче против Лихтенштейна будет выступать в белой форме

На предматчевом совещании перед отборочным матчем чемпионата мира Лихтенштейн-Армения были утверждены цвета формы команд-соперников.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. Сборная Лихтенштейна будет играть в красно-синей форме, а сборная Армении - в белой.

В марте национальная сборная Армении проведет 3 матча. 25 марта в 23:45 по ереванскому времени на стадионе “Rainpark” в Вадуце состоится матч Лихтенштейн-Армения первого раунда группы J отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Матч второго круга между сборными Армении и Исландии состоится 28 марта в 20:00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, а матч между сборными Армении и Румынии состоится 31 марта в 20:00.