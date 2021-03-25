Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна и президента Арцаха Араика Арутюняна при участии руководителей ответственных ведомств правительства состоялось очередное обсуждение программ, реализуемых в Арцахе.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

В своем выступлении премьер-министр говорил следующее: «Уважаемый президент Республики Арцах, уважаемые коллеги, сегодня мы собрались, чтобы обсудить нашу повестку дня в социально-экономической сфере, вопросы сотрудничества, ход программ и будущее, которое мы сегодня реализуем вместе с правительством Арцаха. Напомню, что одним из ключевых пунктов моей дорожной карты, опубликованной 18 ноября, является восстановление нормальной жизни в Арцахе. Следует отметить, что на данный момент у нас есть вполне ощутимые результаты, но, конечно, объем работы очень большой, давайте будем реализовывать конкретные программы в этом направлении. Конечно, дискуссии на разных уровнях не прекращались ни на один день, были приняты совместные решения, сегодня мы подведем итоги обсуждений на сегодняшний день, мы достигнем определенных договоренностей о том, что делать дальше».

В свою очередь, президент Республики Арцах Араик Арутюнян сказал: «Хочу приветствовать господина Премьер-министра и поблагодарить его за организацию этой встречи. Также хочу поблагодарить вас за социальные программы, реализуемые правительством Республики Армения в послевоенный период. Результаты ощутимы в том смысле, что сегодня в Арцахе проживает большая часть населения, около 120 000 граждан Республики Арцах. С точки зрения нормальной жизни кажется, что удалось обеспечить их всем необходимым.

В Республике Армения остается до 30 000 жителей, к счастью, очень немногие покинули территорию Республики Армения. Но я хочу вспомнить 90-е годы, когда мы освободили Мартакертский район после войны, но нам не удалось вернуть большую часть населения Мартакертского района в Арцах, потому что мы опоздали. Наша основная проблема на данном этапе - это жилье, с точки зрения социальных выплат, думаю, проблема решится за несколько месяцев, в арцахских семьях не будет проблем с хлебом, так как пособий и единовременных выплат будет достаточно. Но у нас много работы по жилищному строительству, в вопросе обеспечения работой, обеспечения доходов.

Считаю жилье своей главной задачей, по нашим планам, за 2,5-3 года должно быть построено не менее 5 - 5 580 квартир. Второй важный вопрос - это вопрос компенсации ущерба, многие наши соотечественники понесли большие потери, по которым мы вместе должны принимать решения».