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Новоназначенный посол Исландии вручил Армену Саркисяну верительные грамоты

Новоназначенный посол Исландии вручил Армену Саркисяну верительные грамоты

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял верительные грамоты от новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Исландия в Республике Армения Аурни Тор Сигурдсона (резиденция в Москве).

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью президента Армении.

Президент Саркисян поздравил и пожелал новоназначенному послу успехов в его деятельности.

Коснувшись возможностей дальнейшего углубления двусторонних отношений, собеседники сошлись во мнении, что есть большой потенциал для развития сотрудничества.


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