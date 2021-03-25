Новоназначенный посол Исландии вручил Армену Саркисяну верительные грамоты
15:37, 25 Март, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян принял верительные грамоты от новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Исландия в Республике Армения Аурни Тор Сигурдсона (резиденция в Москве).
Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью президента Армении.
Президент Саркисян поздравил и пожелал новоназначенному послу успехов в его деятельности.
Коснувшись возможностей дальнейшего углубления двусторонних отношений, собеседники сошлись во мнении, что есть большой потенциал для развития сотрудничества.
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