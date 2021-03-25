В Армении будет внедрена единая электронная платформа для приема на работу иностранных граждан

Правительство одобрило законопроекты о внесении изменений в ряд соответствующих законов об иностранцах.

Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию, принятие законопроектов обусловлено созданием совместной электронной площадки для приема на работу в Армении иностранных граждан, в результате чего работодатели смогут нанимать иностранных работников и получать разрешения на работу на единой электронной платформе.

Исключения предусмотрены для иностранцев, по отношению к которым по международным соглашениям не требуются разрешения на работу в Республике Армения. Их данные будут введены на единую электронную платформу. Этот процесс позволит иметь четкую статистику по иностранцам, работающим в Армении, более эффективно контролировать процесс найма иностранцев работодателями.

В то же время изменено понятие «разрешение на работу», которым станет выдаваемое государственным уполномоченным органом электронное разрешение, на основании которого иностранец получит статус временного проживания. Иностранцы, освобожденные от получения разрешения на работу, получат статус временного проживания. Граждане ЕАЭС будут получать справку, подтверждающую законность проживания, если они планируют находиться в Республике Армения и работать более 180 дней. Тем не менее, граждане ЕАЭС смогут по своему выбору получать и статус временного проживания, если они того пожелают. Право на выдачу или отказ в предоставлении разрешения на работу принадлежит уполномоченному государственному органу миграции.

Кроме того, будет расширен и изменен список иностранцев, освобожденных от разрешений на работу. В некоторых случаях иностранцы смогут работать только на основании въездной визы, например, в случае нахождения в Республике Армения до 21 дня это технический персонал концертв, культурных мероприятий, исполнители и т. д.