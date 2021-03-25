Зарплаты служащих полка ППС и областных управлений Полиции Армении повысятся до 97,5%

Решением правительства повысятся зарплаты служащих полка ППС и городских и областных Управлений полиции. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства этот вопрос был в списке не докладываемых вопросов.

Согласно проекту решения, зарплата строевых младших инспекторов со стажем службы или трудового стажа до 5 лет с нынешних 190.552 драмов увеличится до 320 000 драмов, что выше на 68,8%.

Месячная зарплата служащих полка ППС со званием лейтенанта полиции и со стажем службы 2-5 лет поднимется до 402,181 драмов, вместо нынешних 198,565 драмов - на 97,5% выше и т.д.

Проект разработан Полицией Армении. Авторы ожидают, что увеличение зарплат будет способствовать предотвращению преступлений, усилению чувства защищенности граждан, повышению уровня общественного доверия к полиции.

Повышение зарплат запланировано с 1 апреля.