Парламент Арцаха избрал Гегама Степаняна на пост Защитника прав человека. Как передает «Арменпресс», счетная комиссия сообщила, что из 31 бюллетеня недействительным был признан 1. голоса распределились следующим образом: 22 “за”, 8 “против”.

“Я в ходе своей деятельности на посту Защитника прав человека ожидаю очень тесного сотрудничества с законодательным органом”, - сказал Степанян.

Гегам Степанян вступил в должность после принесения присяги в присутствии депутатов.

Пост Омбудсмена Арцаха оставался вакантным после назначения Артака Бегларяна руководителем Аппарата президента Республики Арцах.