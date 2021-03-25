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Парламент Арцаха избрал Гегама Степаняна на пост Защитника прав человека

Парламент Арцаха избрал Гегама Степаняна на пост Защитника прав человека

Парламент Арцаха избрал Гегама Степаняна на пост Защитника прав человека. Как передает «Арменпресс», счетная комиссия сообщила, что из 31 бюллетеня недействительным был признан 1. голоса распределились следующим образом: 22 “за”, 8 “против”.

“Я в ходе своей деятельности на посту Защитника прав человека ожидаю очень тесного сотрудничества с законодательным органом”, - сказал Степанян.

Гегам Степанян вступил в должность после принесения присяги в присутствии депутатов.

Пост Омбудсмена Арцаха оставался вакантным после назначения Артака Бегларяна руководителем Аппарата президента Республики Арцах.


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