Директор Государственного колледжа культуры и искусства представил предстоящие программы

Вреж Киракосян, прошедший по конкурсу на замещение вакантного места директора Ереванского государственного колледжа культуры и искусства, считает, что для развития колледжа очень важно содействие как со стороны государственных органов, так и благотворителей и выпускников колледжа.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Киракосян сказал, что программ много, но одной из их главных целей является присвоение колледжу имени Шарля Азнавура, что является желанием и преподавателей, и студентов.

«Развитие колледжа должно соответствовать международным образовательным стандартам. Для этого многое предстоит сделать. Необходимо и содействие государства. Мы обратимся и к частным благотворителям, к лучшим выпускникам нашего колледжа, которые помогут нам как можно скорее достичь результатов, поскольку у колледжа есть проблемы и материально-технического характера, и ремонта, и лабораторного оснащения, которые обязательно будут урегулированы”, - сказал Киракосян.

По его словам, обсуждается и вопрос новых специальностей.

Студенты Ереванского государственного колледжа культуры и искусства регулярно участвуют в международных конкурсах, фестивалях и занимают призовые места. «Когда закончится пандемия, мы сможем участвовать в различных международных мероприятиях не в сети», - сказал Киракосян, добавив, что они планируют выступить с программой «Бабаджанян-100», посвященной Арно Бабаджаняну, которая будет представлена в регионах Армении.

Вреж Киракосян был избран директором Ереванского государственного колледжа культуры 27 ноября 2017 года на пять лет. Он был директором два года и несколько месяцев. В 2020 году правительство Армении приняло решение объединить Ереванский государственный колледж культуры с Ереванским государственным колледжем эстрадного и джазового искусства, создав новый Ереванский государственный колледж культуры и искусства.

Согласно постановлению, Министерство образования и науки Республики Армения прекратило полномочия директоров двух колледжей, затем в установленном порядке созвало совет и объявило конкурс.

Конкурс на замещение вакантной должности директора Ереванского государственного колледжа культуры и искусства прошел 24 марта. В объявленном конкурсе победил Вреж Киракосян, в результате закрытого тайного голосования получивший более половины голосов «за» членов правления и признанный победителем конкурса.