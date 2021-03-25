Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

РУДН объявил о начале приема иностранных граждан в 2021/2022 учебном году

РУДН объявил о начале приема иностранных граждан в 2021/2022 учебном году

Российский университет дружбы народов (Москва) объявил о начале приема иностранных граждан в 2021/2022  учебном году для обучения в бакалавриате, магистратуре, ординатуре и аспирантуре по более чем 400 специальностям. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Прием документов иностранных граждан для обучения на платной основе будет осуществляться до 29 сентября 2021 года, для обучения на подготовительном курсе - до 1 декабря 2021 года.

Более подробную информацию о приеме можно получить по следующей ссылке:

В настоящее время открыта онлайн регистрация иностранных граждан для участия в Открытой олимпиаде Российского университета Дружбы народов, информацию о которой можно получить по следующей ссылке.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации