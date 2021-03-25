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Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено из-за операции по снятию с мели судна

Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено из-за операции по снятию с мели судна

Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза. Об этом сообщил в четверг официальный представитель администрации канала Джордж Сафуат,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Временно полностью приостановлено движение по каналу", - говорится в его заявлении.


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