Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено из-за операции по снятию с мели судна
14:04, 25 Март, 2021
Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза. Об этом сообщил в четверг официальный представитель администрации канала Джордж Сафуат,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Временно полностью приостановлено движение по каналу", - говорится в его заявлении.
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