Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено из-за операции по снятию с мели судна

Движение по Суэцкому каналу полностью остановлено в обоих направлениях из-за проведения операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза. Об этом сообщил в четверг официальный представитель администрации канала Джордж Сафуат,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Временно полностью приостановлено движение по каналу", - говорится в его заявлении.