Министры обороны Армении и Ирака обсудили возможности двустороннего сотрудничества

24 марта с официальным визитом в Армению прибыла делегация во главе с министром обороны Республики Ирак Джумаа Инад Саадун Хаттабом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

После официальной церемонии встречи, состоявшейся 25 марта в Министерстве обороны, состоялась личная беседа министров обороны Республики Армения и Республики Ирак, за которой последовала встреча с делегацией в полном составе.

Собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества Армении и Ирака в сфере обороны, отметили значение сотрудничества в ряде сфер, представляющих взаимный интерес: обмен опытом, регулярные военно-политические консультации, военно-техническое сотрудничество.

В ходе встречи были обсуждены и вопросы региональной безопасности. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян представил ситуацию, сложившуюся в результате военных действий, и ход выполнения договоренностей, достигнутых после их прекращения.

Вагаршак Арутюнян и министр обороны Республики Ирак Джумаа Инад Саадун Хаттаб подписали Соглашение о намерениях сотрудничества в сфере обороны между Министерством обороны Республики Армения и Министерством обороны Республики Ирак, которым определены 13 сфер сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Соглашение предусматривает также подготовку и подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Республики Армения и Министерством обороны Республики Ирак о сотрудничестве в области обороны.

Делегация во главе с министром обороны Республики Ирак 25 марта посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберд, воздала дань памяти канонизированным жертвам Геноцида армян.