Проценты по сельскохозяйственным кредитам до 1 млн драмов будут субсидироваться государством

Правительство внесло изменения в решение “Об утверждении второго мероприятия по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса”. Как передает Арменпресс", министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил, что проценты сельскохозяйственных кредитов до 1 млн драмов будут субсидироваться государством, чтобы сельскохозяйственники могли получать кредиты с нулевой процентной ставкой.

“Это мероприятие, касающееся сельскохозяйственных кредитов. Здесь речь идет о субсидировании кредитов до 1 млн драмов и продолжении этого процесса. Эти кредиты составляют 2/3 кредитов второй программы. То есть из примерно 36 000 кредитов 26 000 именно такие кредиты. Кредиты этого типа заменили предоставленные ранее правительством различные программы содействия сельскому хозяйству - выдача удобрений, топливо и т.д.”, - сказал министр, добавив, что благодаря этому в прошлом году они избавились от программ помощи, содержащих коррупционные риски.

“Учитывая то, что этот инструмент крайне востребован, мы предлагаем продлить применение инструмента и в этом году, до 1 октября, пока не будем уверены, что сельское хозяйство и общая экономика восстановлены”, - добавил он, подчеркнув, что этот кредит не требует залога, он основном, предназначен для малых хозяйств.