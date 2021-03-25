Армении передано председательство в Форуме по безопасности ОБСЕ

24 марта состоялось заключительное заседание председательства США в Форуме по безопасности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в ходе которого США передали Армении четырехмесячное председательство в Форуме по безопасности ОБСЕ. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

В связи с передачей поста глава армянской миссии в ОБСЕ посол Армен Папикян поблагодарил США за их председательство в форуме, за их усилия и сотрудничество. Посол Папикян отметил, что обеспечение мира и безопасности в зоне ответственности ОБСЕ требует совместных усилий, конструктивного взаимодействия и диалога, что обеспечивает неуклонное выполнение обязательств ОБСЕ.

Говоря о приоритетах председательства Армении в ОБСЕ, посол Армен Папикян подчеркнул значение контроля над вооружением, сотрудничества с другими региональными организациями безопасности, мер безопасности по укреплению доверия, военно-политических обязательств и обязательств ОБСЕ. В этом контексте он подчеркнул, что нарушения обязательств в рамках ОБСЕ приводят к нарушению международных систем безопасности, снижению предсказуемости и прозрачности в военной сфере, что, в свою очередь, напрямую ставит под угрозу права человека, в частности право на жизнь. Было подчеркнуто, что для решения таких проблем необходимо в полной мере и эффективно использовать потенциал реагирования ОБСЕ и ее структур.