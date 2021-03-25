На Украине зафиксировали суточный рекорд смертности из-за коронавируса за всю пандемию

Рекордное число смертей за сутки из-за коронавируса третий день подряд фиксируется на Украине. Как сообщил в четверг министр здравоохранения Максим Степанов, за прошедшие 24 часа от вызванных инфекцией осложнений умерли 362 человека. Предыдущий антирекорд был отмечен днем ранее, когда умерли 342 человека.

По его словам, также за минувшие сутки в стране выявлены 16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии. Это на 17,6% больше, чем за минувший день, когда был подтвержден вирус у 14 174 человек. В частности, заболели 786 детей и 446 медработников. По данным министра, это максимальное суточное количество новых больных и умерших с начала пандемии на Украине.

За прошедшие сутки госпитализированы 4 838 человек, выздоровели 6 748. Медлаборатории провели за сутки 128 615 тестов, в том числе методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За все время пандемии на Украине заболели 1 596 575 человек, выздоровели 1 283 020 человек, провели 7 836 049 ПЦР-тестов.

До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен Киеву, а также ряду регионов.