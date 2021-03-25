 Национальная комиссия Армении по ЮНЕСКО осудила культурное преступление, совершенное Азербайджаном

Национальная комиссия Армении по ЮНЕСКО осудила уничтожение Азербайджаном Армянской церкви Сурб Мариам Аствацацин в Мехакаване. Как передает «Арменпресс», Национальная комиссия Армении по ЮНЕСКО распространила заявление, осуждающее очередной случай культурного преступления, совершенного Азербайджаном.

“Мы со всей строгостью осуждаем очередной случай культурного преступления, совершенного Азербайджаном. Как сообщает BBC, армянская церковь после перехода под азербайджанский контроль полностью была уничтожена. Добавим, что эта церковь была подвергнута вандализму во время последней азербайджанской агрессии.

Находящиеся под азербайджанским контролем армянские памятники подвергаются вандализму и уничтожаются в манере, характерной “Исламскому государству”. “Исчезнувшая” армянская церковь, прежде всего, является жертвой вандализма”, - говорится в заявлении комиссии.

Власти Азербайджана, оккупировав Гадрутский район Нагорного Карабаха в результате войны 2020 года, полностью уничтожили армянскую церковь Сурб Мариам Аствацацин в Мехакаване. По следам церкви шла съемочная группа британской Би-би-си, которая провела съемки в Мехакаване (азербайджанское название Джабраил).