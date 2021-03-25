В долинах Армении ожидается минусовая температура воздуха

В долинах республики 28-29 марта в ночные часы ожидается минусовая температура воздуха -3-4, на поверхности земли -5...-7 градусов. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что днем 25-го, 26-27-го марта в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки, 27-го в горных и предгорных районах - в виде снега. Ночью 26-го, с 28 по 30 марта осадки не ожидаются. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 25-го, с 26 по 28 постепенно понизится на 10-12 градусов.

В Ереване днем 25 марта возможен кратковременный дождь с грозой. Днем 26-го, 27-го марта время от времени ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью 26-го, с 28 по 30 марта осадки не ожидаются.