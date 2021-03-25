Никол Пашинян направил премьер-министру Греции поздравительное послание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису поздравительное послание по случаю Дня независимости. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

«Ваше Превосходительство!

От имени народа Армении и от себя лично направляю теплые поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному народу Греции по случаю Дня независимости Греческой Республики и 200-летия освобождения от ига Османской Турции.

Два века назад греческий народ сумел не только противостоять судьбоносным вызовам, но и осуществить свою мечту - восстановить государственность.

Армения придает особую важность традиционным отношениям с братской Грецией, основанным на общих ценностях, глубоких исторических связях и взаимных теплых отношениях между двумя народами. Вызовы прошедшего года еще раз подтвердили важность многогранного, непрерывного диалога между нашими двумя дружественными странами.

Убежден, что в ближайшие годы искреннее и эффективное сотрудничество между нашими странами будет укрепляться и расширяться.

Желаю Вам всего наилучшего, а братскому народу Греции - благоденствия и счастья», - говорится в послании премьер-министра.