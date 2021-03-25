Началось финансирование программы содействия арцахцам, в рамках которой они получат по 68 000 драмов. Как передает «Арменпресс», oб этом на заседании правительства заявил министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян.

«Речь идет о программе предоставления каждому гражданину по 68 000 драмов. Вчера эти суммы получили около 80 000 арцахцев. В общей сложности, программа в пределах 5,5 млрд драмов, процесс продолжается”, - сказал министр.