Совместные мероприятия укрепят армяно-иранские культурные связи

В рамках армяно-иранского сотрудничества в Национальном киноцентре Армении состоялась встреча с советником по культуре Центра культуры посольства Иранской Республики Иран в Республике Армения Сейедом Хосейн Табатабаи.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе встречи стороны договорились о совместной программе по случаю 30-летия установления армяно-иранских дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2022 году и организации в марте в Ереване, в апреле в Иране Недель армянских и иранских фильмов.

Был обсужден и вопрос организации в рамках Недели армянских фильмов в Иране в Музее современного искусства Тегерана выставки в формате инсталляций неиспользованных кадров фильма “Цвет граната”.

Отмечая важность этой программы, стороны договорились Неделю армяно-иранской кинематографической дружбы, намеченную на марте 2022 года, сделать ежегодным мероприятием.

На сентябрь намечена Неделя армянских и иранских фильмов под названием “Defaye Moghadas” - в защиту Родины, в Ереване состоится совместное культурное мероприятие по случаю 125-летия иранского режиссера, сценариста, основателя иранского кино Ованнес Ованнисяна.

На встрече обсуждалась необходимость развития совместного кинопроизводства и развития межфестивального сотрудничества. По мнению сторон, для более эффективного осуществления всех перечисленных программ необходимо основать Армяно-иранскую кинокомпанию.

С этой целью стороны договорились составить совместную рабочую карту, включающую все перечисленные программы.

В конце встречи директор Национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян и советник по культуре Центра культуры посольства ИРИ в РА Сейед Хосейн Табатабаи сочли встречу весьма эффективной, выразив уверенность, что совместными усилиями будет осуществлена эффективная работа во благо культурных связей между Арменией и Ираном.