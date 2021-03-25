NY Post: в штате Нью-Йорк намерены легализовать продажу марихуаны в немедицинских целях

Законодатели штата Нью-Йорк достигли договоренности о легализации продажи каннабиса для употребления в рекреационных целях. Об этом сообщила в среду газета New York Post со ссылкой на членов законодательного собрания штата.

По информации издания, соответствующая инициатива будет включена в проект бюджета штата на следующий год. Голосование по нему пройдет на следующей неделе. Ожидается, что большинство законодателей в обеих палатах заксобрания, контролируемых представителями Демократической партии, выскажутся в поддержку законопроекта.

Согласно предварительной договоренности, жителям Нью-Йорка старше 21 года разрешено будет хранить для личного пользования до 85 граммов каннабиса. При этом, как уточняют источники издания, ожидается, что с декабря 2022 года начнется его официальная продажа в специализированных магазинах. Также в штате будет создан специальный регулирующий орган,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пока марихуану разрешено использовать в штате Нью-Йорк лишь в медицинских целях. В случае, если соответствующий законопроект будет принят, Нью-Йорк станет пятнадцатым штатом, в котором разрешены продажа и употребление каннабиса в рекреационных целях.