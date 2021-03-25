Правительство освободило от воинской службы научного сотрудника, достигшего успехов в сфере науки

Правительство Армении приняло решение об освобождении Аршака Гагиковича Минасяна от обязательной военной службы в рядовом составе. Как передает «Арменпресс», необходимость освобождения от службы обусловлена творческой интеллектуальной деятельностью, направленной на получение и применение новых знаний, приобретенных в ходе его научной деятельности.

По обоснованию, А. Минасян (1972 г. р.) решением правительства от 19 июля 2018 года, получив отсрочку, продолжил научную, научно-техническую и научно-исследовательскую деятельность в научно-образовательном фонде “Ереван”.

17 ноября 2020 года он защитил диссертацию, и решением профессионального совета ВАК Армении ему была присуждена научная степень кандидата физико-математических наук. А. Минасян преподает на кафедре теории вероятностей и математической статистики факультета математики и механики Ереванского государственного университета, занимается научно-технической и научно-педагогической деятельностью.

Его научные работы опубликованы в армянских и зарубежных журналах.