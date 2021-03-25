Российские миротворцы вместе с благотворительными организациями провели в Арцахе гуманитарные акции

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Арцахе обеспечили доставку гуманитарной помощи, предоставленной Степанакерту российскими общественными организациями и благотворительными фондами.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе гуманитарных акций в городскую больницу Степанакерта российские миротворцы совместно с представителями российской гуманитарной миссии и благотворительных фондов «Доктор Лиза» и «Спеши к добру» доставили более 50 наименований медицинского оборудования и медицинских предметов различной необходимости. В том числе дефибрилляторы, электрокардиографы, одноразовое постельное белье, маски, антисептические средства и другие медицинские предметы.

Кроме больницы, подарки из России получили и Степанакертской средней школе № 3 им. Грибоедова. Учителя и воспитанники школы получили более 350 книг - учебников, художественной литературы и настольных игр, переданных от имени учеников средних школ Москвы и их родителей.