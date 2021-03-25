В Арцахе подтверждено 10 новых случаев COVID-19

В результате 81 тестов, проведенных 23 марта в Арцахе, выявлено 10 случаев заражения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха, добавив, что инфицированные из ранее утвержденных очагов.

“В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 24 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. В 2021 г в Арцахе проведено 4 268 тестов на COVID-19, из которых 576 оказались с положительным результатом”, - сообщили в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все установленные меры безопасности.