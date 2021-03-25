За государственную измену и шпионаж будет предусмотрено пожизненное заключение

Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло законопроект, представленный фракцией “Процветающая Армения”, которым предлагается ужесточить наказание за государственную измену и шпионаж.

Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении изменений в Уголовный кодекс Армении на заседании НС получил 112 голосов “за”.

Часть первая статьи 299 О государственной измене действующего Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы сроком от 10-15 лет, депутаты предлагают заменить его на срок от 15-20 лет с конфискацией имущества или без него или пожизненным лишением свободы.