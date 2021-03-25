Принят проект, устанавливающий 4 степени ограничения функциональности вместо 3 групп инвалидности

Национальное собрание Республики Армения приняло в первом чтении пакет законопроектов, представленных правительством и группой депутатов, согласно которому вместо 3 групп инвалидности предусматривается установление легкой, средней, тяжелой и глубокой степени ограничения функциональности.

Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов о правах людей с ограниченными возможностями и оценке функциональности личности получил 93 голоса “за” при 4 воздержавшихся.

Согласно проекту лицом с инвалидностью будет считаться лицо, которое в результате длительных физических, психических, умственных и (или) чувственных проблем и экологических барьеров может иметь ограничение полноценного и эффективного участия в общественной жизни на равных с другими основаниях.

Планируется перейти от системы медико-социальной экспертизы к системе оценки функциональности личности. В результате оценки функциональности определяется степень ее ограниченности - легкая, средняя, тяжелая и глубокая, вместо первой, второй, третьей групп инвалидности.