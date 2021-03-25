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США в 2020 году обновили 10-летний рекорд по импорту нефти и нефтепродуктов из России

США в 2020 году обновили 10-летний рекорд по импорту нефти и нефтепродуктов из России

США в 2020 году импортировали из России самый большой объем нефти и нефтепродуктов с 2011 года, следует из данных управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Объем импорта российской нефти и нефтепродуктов в минувшем году составлял 538 тыс. баррелей в сутки, больше было только в 2011 году, когда показатель достигал 624 тыс. баррелей в сутки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Однако лидерами по экспорту нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты в 2020 году являлись Канада (4,1 млн баррелей в сутки) и Мексика (750 тыс. баррелей в сутки).


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