Будет повышен возрастной порог пребывания на контрактной службе
11:00, 25 Март, 2021
Национальное собрание Армении приняло в первом чтении проект закона, представленный фракцией “Просвещенная Армения”, который предлагает повысить возрастной порог пребывания на контрактной военной службе.
Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения “О воинской службе и статусе военнослужащего” на заседании НС получил 113 голосов “за” при 2 воздержавшихся.
Действующее законодательство, не разрешает контрактную военную службу после 40 и 45 лет.
ППА предлагает повысить этот порог до 63 лет.
Однако “Просвещенная Армения” готова обсудить вопрос и меньшего порога, до 63 лет.
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