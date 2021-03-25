Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

Будет повышен возрастной порог пребывания на контрактной службе

Будет повышен возрастной порог пребывания на контрактной службе

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении проект закона, представленный фракцией “Просвещенная Армения”, который предлагает повысить возрастной порог пребывания на контрактной военной службе.

Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения “О воинской службе и статусе военнослужащего” на заседании НС получил 113 голосов “за” при 2 воздержавшихся.

Действующее законодательство, не разрешает контрактную военную службу после 40 и 45 лет.

ППА предлагает повысить этот порог до 63 лет.

Однако “Просвещенная Армения” готова обсудить вопрос и меньшего порога, до 63 лет.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации