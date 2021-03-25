Кардашяны, Танкян и другие знаменитости присоединились к призыву к Байдену признать Геноцид армян

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашян, а также ее мать Крис Дженнер и сестра Кортни Кардашян присоединились к кампании, организованной Комитетом “Ай Дата” США, направленной на признание президентом США Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», приняв клич американского Комитета “Ай Дата”, они на своих страницах в Instagram опубликовали рисунок с надписью “Я признаю Геноцид армян”, в свою очередь, отметив на ней 5 лиц, которые должны сделать подобную публикацию на своих страницах.

В акции приняли участие также известный рок-музыкант, солист группы “System of A Down” Серж Танкян, известный американский врач армянского происхождения, соруководитель Медицинского центра имени Дэвида Гефена Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, продюсер Эрик Эсраилян.