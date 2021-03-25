Армен Саркисян поздравил президента Греции с Днем независимости

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Греческой Республики Катерине Сакелларопулу по случаю национального праздника - Дня Независимости и 200-летия освобождения от ига Османской империи.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата президента Армении.

В послании президента, в частности, говорится:

“Ценой героических сражений, долгой борьбы и жертв греческий народ завоевал свою независимость. На этом пути есть множество свидетельств совместной борьбы двух христианских народов, находящихся под османским владычеством - армянского и греческого. И множество проявлений сотрудничества, основанного на исторических и культурных тысячелетних связях, на общих духовных ценностях и взаимной симпатии.

За последние десятилетия Армения и Греция сумели развить крепкие межгосударственные отношения и стабильную двустороннюю повестку, которая включает активный политический диалог и сотрудничество в различных сферах.

В деле укрепления отношений между нашими странами значительна роль жизнеспособной армянской общины Греции и греческой общины Армении, пользующейся любовью и уважением армянского народа”.

Президент Армении выразил уверенность, что теплые дружественные связи, искреннее и эффективное сотрудничество двух стран и впредь будут развиваться и укрепляться во благо армянского и греческого народов.